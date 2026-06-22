Avertizare meteo: vin ploile abundente în mai multe regiuni ale țării, dar rămâne caniculă în sud-est

Ziua de 22 iunie aduce o vreme schimbătoare în România. Dimineața se menține în general însorită, însă pe parcursul zilei norii se vor aduna treptat, iar în mai multe regiuni sunt așteptate ploi abundente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Instabilitatea atmosferică va apărea mai întâi în zonele montane din vest și sud, urmând ca ulterior să se extindă în Banat, Crișana, dar și local în Transilvania, Oltenia, Muntenia și nordul Moldovei. În unele zone, cantitățile de apă pot deveni importante, iar izolat nu este exclusă apariția grindinei.
Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă, chiar dacă se observă o ușoară scădere în unele regiuni. Valorile maxime pot urca până la 34 de grade în Maramureș, în timp ce pe litoral se vor înregistra în jur de 25 de grade.
Vremea pe regiuni
Dobrogea și Bărăgan
Vreme predominant frumoasă, cu un ușor proces de încălzire. Temperaturile ajung până la aproximativ 32 de grade.
Moldova de sud și nordul Munteniei
Cer variabil spre senin și temperaturi în creștere, până la 33 de grade. Doar în zonele montane sunt posibile câteva averse izolate.
Nordul Moldovei și Bucovina
Alternanță de soare și nori, cu ploi și descărcări electrice în a doua parte a zilei. Maximele urcă spre 31 de grade în orașe precum Iași și Vaslui.
Nordul Transilvaniei și Maramureș
Vreme caldă, cu disconfort termic accentuat, temperaturi de 33–34 de grade. În a doua parte a zilei apar înnorări și ploi, mai ales în Transilvania.
Vestul țării (Banat și Crișana)
Se mai răcorește ușor, cu maxime de până la 31 de grade. Spre seară se instalează instabilitatea atmosferică, cu furtuni, tunete, fulgere și posibil grindină. Local, pot fi cantități de peste 40 l/mp.
Transilvania
Ploi în reprize, însoțite de descărcări electrice și vânt mai puternic. Există și intervale cu soare, iar temperaturile ajung la aproximativ 31 de grade.
Oltenia
Dimineața aduce vreme bună, însă după-amiaza apar averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La Slatina se pot atinge 32 de grade, cu disconfort termic ridicat.
Muntenia
Norii se adună treptat în vestul regiunii, unde vor fi ploi și fenomene electrice. În rest, vremea rămâne mai stabilă, cu maxime de până la 33 de grade în zona Luncii Dunării.
Vremea în București
În Capitală se menține vremea călduroasă. Norii se adună spre seară, însă nu sunt prognozate precipitații. Temperatura maximă ajunge la 32 de grade, iar noaptea va fi una caldă, cu minime în jur de 19 grade.
La munte
În Carpații Occidentali și Meridionali, spre seară apar ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice și posibil grindină. În intervale scurte se pot acumula cantități de peste 40 l/mp.
La mare
Vremea rămâne frumoasă pe litoral, cu temperaturi de 27–28 de grade în stațiuni. Apa mării este încă rece, în jur de 18 grade.