Bărbat prins sub un mal de pământ, salvat după patru ore în Bistrița-Năsăud

Un bărbat de 45 de ani a fost salvat după mai bine de patru ore de intervenție, în localitatea Nepos, județul Bistrița-Năsăud, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timp ce lucra la rețeaua de canalizare.
Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, bărbatul a fost prins de pământ până la nivelul axilelor, iar unul dintre picioare a rămas blocat între conductele de canalizare și pământ. La locul accidentului au intervenit 20 de pompieri și cadre medicale, cu 10 mijloace de intervenție.
Operațiunea de salvare a fost una dificilă, salvatorii acționând cu atenție pentru a-l elibera pe bărbat și pentru a preveni o nouă surpare a malului. Pe tot parcursul intervenției, victima a fost conștientă și cooperantă și a fost monitorizată permanent de echipajele medicale.
După aproximativ patru ore de eforturi, pompierii au reușit să îl extragă pe bărbat și să îl predea medicilor pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. Victima prezenta o leziune de strivire la nivelul unui membru inferior.
Intervenția din Nepos a necesitat mobilizarea unui număr important de salvatori, în condițiile în care orice mișcare a pământului putea pune în pericol atât viața victimei, cât și pe cea a echipelor de intervenție.