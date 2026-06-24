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Evaluarea Națională continuă cu proba la Matematică

Evaluare națională

Evaluare națională

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 24 iun. 2026, 07:07

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a continuă miercuri cu proba scrisă la Matematică, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Prima probă, cea la Limba și literatura română, a avut loc luni, iar elevii aparținând minorităților naționale vor susține vineri examenul la Limba și literatura maternă.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30, iar probele încep la ora 9:00. Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Durata fiecărei probe este de 120 de minute, cu posibilitatea prelungirii timpului pentru elevii care beneficiază de condiții speciale aprobate.

Ministerul reamintește că este interzisă introducerea în sălile de examen a telefoanelor mobile, materialelor ajutătoare sau a altor dispozitive electronice. De asemenea, obiectele personale precum ghiozdanele și poșetele trebuie lăsate în spațiile special amenajate.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00, iar elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și depune contestații în perioada 1–3 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. În acest an, la Evaluarea Națională s-au înscris peste 148.000 de elevi, examenul fiind organizat în aproape 3.000 de centre de examen din întreaga țară.

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