Laude pentru România de la vârful NATO: „A trebuit să reducă traficul aerian pentru a ajuta misiunea”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că înțelege criticile formulate de președintele american Donald Trump la adresa nivelului de implicare al unor state membre ale alianței, însă a subliniat că numeroși aliați europeni au contribuit activ la operațiunile militare conduse de Statele Unite. Printre exemplele oferite s-a numărat și România.
Într-un interviu acordat postului Fox News, Rutte a evidențiat sprijinul logistic și operațional oferit de statele europene în contextul acțiunilor militare împotriva Iranului. Potrivit acestuia, mii de zboruri au fost efectuate din baze aflate pe teritoriul Europei pentru susținerea misiunilor americane.
Șeful NATO a amintit și contribuția Italiei, de unde sute de aeronave americane au decolat pentru a participa la operațiuni.
„Înţeleg perfect dezamăgirea, dar când luăm, de exemplu, Italia, 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operaţiunea. Deci este ceva masiv”, a explicat Mark Rutte.
Oficialul a precizat că, la nivel european, numărul total al misiunilor de sprijin s-a situat între 4.000 și 5.000.
Referindu-se la România, secretarul general al NATO a afirmat că infrastructura aeriană din București a fost folosită pentru susținerea avioanelor-cisternă implicate în operațiuni, ceea ce a determinat inclusiv restricționarea temporară a traficului aerian comercial.
„O ţară precum România - în capitala sa, Bucureşti - a trebuit să reducă traficul aerian comercial, deoarece aeroportul era folosit pentru instalaţiile destinate avioanelor-cisternă. Aşadar, toate acestea se întâmplă”, a declarat Rutte.
Comentariile sale vin în contextul în care Donald Trump și-a reiterat solicitările adresate aliaților NATO privind majorarea contribuțiilor pentru apărare și implicarea mai consistentă în misiunile alianței.
„Îl susţin complet în această privinţă când vine vorba de NATO”, a afirmat Mark Rutte, adăugând că, în ciuda unor nemulțumiri existente în interiorul alianței, contribuțiile europene nu trebuie ignorate.