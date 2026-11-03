Agresiunea de la Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrița: elevul implicat va purta brățară electronică timp de 6 luni

Judecătoria Bistrița a prelungit cu 6 luni ordinul de protecție în cazul agresiunii de la INFOEL. Elevul va purta brățară electronică.
Judecătoria Bistrița a decis prelungirea ordinului de protecție în cazul agresiunii petrecute la Colegiul Tehnic INFOEL, unde un elev de clasa a IX-a și-a lovit în repetate rânduri un coleg. În următoarele șase luni, acesta nu va avea voie să se apropie de elevul agresat, de locuința familiei sale sau de unitatea de învățământ la care acesta s-a transferat. De asemenea, va fi supravegheat prin intermediul unei brățări electronice.
Decizia instanței vine după incidentul violent petrecut săptămâna trecută la Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrița. Agresiunea, în care a fost implicat un elev ucrainean din clasa a IX-a, a fost filmată de colegii celor doi, iar imaginile au ajuns ulterior la dirigintă.
Potrivit informațiilor apărute în acest caz, cadrul didactic ar fi încercat să aplaneze conflictul fără ca părinții elevilor să fie informați inițial.
Situația a ajuns ulterior în atenția autorităților, după ce tatăl elevului agresat a depus o plângere penală. În urma incidentului, a fost emis și un ordin de protecție provizoriu.
Elevul nu se poate apropia la mai puțin de 100 de metri de colegul agresat
Judecătoria Bistrița a hotărât prelungirea ordinului de protecție pentru o perioadă de șase luni. Pe durata acestei măsuri, elevului vizat îi este interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de colegul său, de domiciliul acestuia sau de noua școală la care învață.
Restricțiile nu se limitează doar la apropierea fizică. Instanța a stabilit că elevul nu are voie să îl contacteze pe colegul său nici telefonic, nici prin e-mail sau intermediul rețelelor de socializare.
Pentru verificarea respectării măsurilor impuse, elevul va purta o brățară electronică de monitorizare.
Și elevul agresat va beneficia de un dispozitiv de monitorizare
Măsurile de protecție prevăd monitorizarea ambilor elevi. Astfel, și copilul agresat va primi un dispozitiv sub forma unui telefon special, care va semnala dacă celălalt elev se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri.
Totodată, instanța a dispus ca elevul implicat în agresiune să participe la cel puțin șase ședințe de consiliere psihologică.
Elevul agresat a fost transferat la o altă școală
După incidentul de la Colegiul Tehnic INFOEL, părinții copilului agresat au solicitat transferul urgent al acestuia la o altă unitate de învățământ.
Elevul s-a întors din vacanță și și-a reluat cursurile într-o altă școală, în timp ce ordinul de protecție și măsurile de monitorizare electronică urmăresc să îi asigure protecția în perioada următoare.
Cazul readuce în atenție problema violenței în școli și necesitatea unor măsuri eficiente pentru protejarea elevilor și prevenirea unor incidente similare.