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Tribunalului București urmează să judece contestație depusă de DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca
Tribunalul București
Publicat7 iul. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Tribunalului București urmează să judece contestație depusă de DIICOT, după ce Viorel Pașca, copiii, soția lui, dar si o asociată au fost plasați sub control judiciar deși procurorii ceruseră arest preventiv pentru 30 de zile. Intre timp, Realitatea PLUS a obținut pe surse motivarea în cazul controlului judiciar pentru Viorel Pașca.
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