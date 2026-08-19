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Sport· 1 min citire
Fotbal: Trei remize în play-off-ul Ligii Campionilor
Play-off Liga Campionilor / Foto: Facebook UEFA
Publicat19 aug. 2026, 09:41
Sursărealitatea.net
Toate cele trei meciuri care s-au jucat marţi seara în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal s-au încheiat cu remize.
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