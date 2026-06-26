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Moment special pentru David Popovici la Vatican! Campionul României s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea și i-a oferit un cadou simbolic

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:15

David Popovici a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din afara bazinului, înaintea participării la prestigiosul trofeu Settecolli de la Roma. Înotătorul român a fost primit în audiență, alături de ceilalți sportivi participanți la competiție, de Papa Leon al XIV-lea.

Campionul României a împărtășit momentul cu urmăritorii săi din mediul online, publicând mai multe fotografii de la întâlnirea cu Suveranul Pontif și un mesaj scurt, dar plin de emoție.

„Un moment unic!”, a scris David Popovici pe rețelele de socializare.

Cu această ocazie, înotătorul i-a oferit Papei Leon al XIV-lea un cadou simbolic, menit să îi amintească de România, gest apreciat în cadrul întâlnirii.

David Popovici se află la Roma pentru trofeul Settecolli 2026, una dintre cele mai importante competiții de natație ale verii, considerată un test ideal înaintea Campionatelor Europene programate în luna august, la Paris. Acolo, campionul român va concura în probele de 50 m liber, 100 m liber și 200 m liber, în încercarea de a-și confirma forma excelentă înaintea principalului obiectiv al sezonului.

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