Acciza la motorină ar putea fi redusă până la 15%: decizia finală, așteptată până vineri

Guvernul României urmează să decidă în această săptămână reducerea accizei la motorină, măsură care ar putea duce la scăderi de preț cuprinse între 5% și 15%.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că autoritățile au pregătit deja mai multe scenarii pentru a tempera creșterea prețurilor la combustibili.

Potrivit acestuia, una dintre variante vizează reducerea graduală a accizei, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de pe piața internă. O altă opțiune este reintroducerea mecanismului de contribuție voluntară din partea companiilor din domeniu, similar celui aplicat în 2022.

„Suntem pregătiți să înaintăm unul dintre aceste mecanisme pentru a fi adoptat până la finalul săptămânii”, a declarat ministrul, menționând că decizia finală va fi luată în cadrul coaliției de guvernare.

În paralel, Ministerul Finanțelor analizează și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru profiturile considerate excepționale ale companiilor din sector, în special cele care nu sunt generate direct de activitatea curentă.

Autoritățile susțin că măsurile au ca scop limitarea impactului scumpirilor asupra populației și menținerea unui echilibru pe piața combustibililor.