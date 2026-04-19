Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „România nu se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu carburanți”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că România are suficiente resurse de petrol și nu există riscuri privind aprovizionarea cu carburanți.

Ministrul Energiei dă asigurări privind carburanții

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România nu se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu carburanți, în ciuda contextului internațional tensionat generat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Oficialul a precizat că autoritățile au luat din timp măsuri pentru a preveni orice criză pe piața internă.

Măsuri pentru asigurarea resurselor de petrol

Potrivit ministrului, România a reușit să obțină o derogare din partea Statele Unite ale Americii pentru repornirea rafinăriei Petrotel. În paralel, au fost gestionate contracte externe cu parteneri din Kazahstan, Azerbaidjan și Guyana Franceză, pentru a garanta fluxul constant de țiței.

De asemenea, autoritățile au declarat stare de criză, ceea ce permite limitarea exporturilor de petrol, dacă situația o va impune.

Rezerve strategice disponibile

Bogdan Ivan a subliniat că România dispune și de rezerve strategice importante, care nu au fost utilizate până în prezent. Acest aspect oferă un plus de siguranță în contextul fluctuațiilor de pe piața globală.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite oficiale în județul Hunedoara, unde ministrul a evidențiat faptul că situația începe să se stabilizeze la nivel global.

În opinia sa, România se află într-o poziție mai bună comparativ cu alte state din Uniunea Europeană în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu carburanți.

Ministrul Energiei consideră că evoluțiile recente reprezintă un semnal pozitiv pentru echilibrarea pieței internaționale.