Bolojan, atac direct la PSD: „Unde sunt probleme, apar și oamenii susținuți de ei”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în majoritatea cazurilor în care au fost descoperite nereguli în instituții publice sau companii de stat, există o legătură cu persoane susținute de Partidul Social Democrat.

Șeful Guvernului a afirmat că măsurile luate în ultima perioadă pentru creșterea transparenței și impunerea unor reguli mai stricte în administrarea banului public au generat nemulțumiri în anumite cercuri.

”Tot ce s-a făcut - şi am explicat practic aprinderea luminii, încercarea de a face reguli, de a nu mai folosi bugetul de stat ca o puşculiţă pentru administraţiile neperformante, de a face ordine în companiile publice, de a transparentiza toată activitatea, în mod clar a deranjat.

Peste tot unde sunt merele stricate, în instituţiile publice, unde au fost probleme, unde erau lucruri care nu erau în regulă, sigur erau implicaţii transpolitice sau transinstituţionale, dar era o constantă. Întotdeauna, unde era o astfel de problemă, era cineva care era susţinut de PSD. Aceasta este realitatea”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Advertising

Acesta a subliniat că existența unor astfel de situații nu exclude implicarea altor formațiuni politice, însă, în opinia sa, în cazul PSD există un tipar care poate fi verificat la nivelul companiilor de stat.

Premierul a mai afirmat că viitorul executiv va trebui să continue procesul de reformă, să mențină controlul asupra cheltuirii fondurilor publice și să elimine practicile care au afectat eficiența instituțiilor.