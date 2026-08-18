Advertising
Actualitate· 1 min citire
COD GALBEN de vânt puternic și vijelii! Recomandările autorităților!
Alertă meteo cod galben
Publicat18 aug. 2026, 11:15
Sursărealitatea.net
ANM, alertă de vreme severă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:08 Federaţia Silva solicită corectarea proiectului de reorganizare a subunităţilor Romsilva
- 12:49Inteligența artificială a devenit aliatul hackerilor. 6 din 10 atacuri informatice sunt asistate de AI – Bitdefender
- 12:42Șoferii au găsit un nou cod pe Waze pentru a semnala prezența poliției. Ce simboluri folosesc acum
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News