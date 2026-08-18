Donald Trump vrea să transforme Strâmtoarea Ormuz în teritoriu american: „Iranul nu poate face nimic”

Donald Trump a lansat o declarație surprinzătoare privind viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie.
Președintele Statelor Unite a afirmat că, după încheierea confruntării cu Iranul, intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz, în esență, teritoriu american.
Trump a susținut că armata SUA deține în prezent controlul asupra zonei și că traficul maritim poate fi permis sau oprit în funcție de deciziile Washingtonului.
Declarațiile au fost făcute în timpul unui miting politic desfășurat la New York. Trump a prezentat situația drept o consecință a operațiunilor militare americane împotriva Iranului și a susținut că forțele iraniene au fost puternic afectate.
Potrivit președintelui american, în prezent există o blocadă în zona Strâmtorii Ormuz, iar navele nu pot traversa ruta fără aprobarea Statelor Unite. Trump a transmis că această situație ar putea continua și după încheierea conflictului.
Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică uriașă pentru economia mondială. Ruta maritimă leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei și este esențială pentru transporturile de petrol și gaze provenite din statele producătoare din regiune.
Controlul asupra acestei zone a devenit una dintre principalele mize ale confruntării dintre SUA și Iran. Orice restricționare a traficului poate avea efecte rapide asupra piețelor energetice și asupra prețurilor combustibililor.
Trump a mai susținut anterior că Statele Unite ar trebui să păstreze controlul asupra Strâmtorii Ormuz, argumentând că armata americană a ajuns să domine coridorul maritim în urma operațiunilor împotriva Iranului.
Declarația privind transformarea strâmtorii în teritoriu american reprezintă însă o escaladare importantă a poziției Washingtonului. O astfel de măsură ar avea implicații majore atât pentru relațiile dintre SUA și Iran, cât și pentru libertatea navigației internaționale.
Iranul nu a renunțat la propriile revendicări privind controlul și securitatea traficului prin strâmtoare. Teheranul consideră că ruta reprezintă un punct strategic aflat în proximitatea teritoriului său și a respins în repetate rânduri ideea ca Statele Unite să decidă unilateral cine poate traversa zona.
În acest context, declarațiile lui Donald Trump riscă să amplifice tensiunile deja existente în Orientul Mijlociu. Orice schimbare privind statutul Strâmtorii Ormuz ar putea avea consecințe nu doar militare și diplomatice, ci și economice la nivel global.
Deocamdată, rămâne de văzut dacă ideea prezentată de Trump va deveni o politică oficială a administrației americane sau va rămâne o declarație politică făcută în contextul actualei confruntări cu Iranul.