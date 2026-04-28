Miracol în Botoșani: o femeie de 94 de ani a supraviețuit trei zile în pădure. Rolul incredibil al câinilor

O femeie de 94 de ani a fost găsită teafără după ce a petrecut trei zile și două nopți într-o pădure din Botoșani, unde se rătăcise în timp ce plecase să culeagă ciuperci și urzici.

Dispariția sa a mobilizat un număr mare de salvatori, polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și voluntari, care au căutat-o fără oprire pe o suprafață de aproximativ 300 de hectare, în condiții dificile de teren.

Femeia plecase de acasă sâmbătă, la prânz, iar momentul în care a ieșit pe poartă, cu o sacoșă în mână, a fost surprins de camerele de supraveghere din gospodărie. În urma ei au pornit și doi dintre câinii pe care îi creștea.

Alarma a fost dată de fiul acesteia, care a sunat la 112 după ce mama sa nu s-a mai întors acasă. Potrivit salvatorilor, cei doi câini au avut un rol esențial în supraviețuirea femeii: au stat lângă ea în nopțile reci și au protejat-o de eventuale pericole din pădure.

Advertising

Deși nu a avut apă sau hrană, bătrâna a reușit să reziste până la momentul în care a fost găsită. Le-a spus polițiștilor că s-a rătăcit și nu a mai reușit să găsească drumul spre casă.