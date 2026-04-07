Robert Turcescu, reacție după decizia CNA la adresa Realității PLUS: „Urmează partidele politice, mare atenție”

Sursă: realitatea.net

Consiliul Național al Audiovizualului a decis ridicarea licenței postului de televiziune Realitatea Plus, o hotărâre care a stârnit numeroase controverse și reacții în spațiul public. Decizia este privită de o parte a opiniei publice drept una cu impact major, care depășește sfera strict administrativă și intră în zona unor dezbateri mai largi despre libertatea de exprimare și limitele reglementării în media.

În acest context, jurnalistul Robert Turcescu a intervenit în direct la Realitatea PLUS cu o serie de declarații ample, în care a analizat situația și a comparat-o cu alte momente din istoria recentă a mass-media din România. Acesta a conturat un tablou mai amplu al efectelor pe care, în opinia sa, le poate avea această decizie asupra mediului public și asupra modului în care sunt tratate vocile critice.

„Aș vrea să spun în primul rând, pentru că am auzit și ascult de mai bine de două ore multe opinii pe această temă și am văzut că mulți dintre cei cu care ați dialogat pe Realitatea Plus au vorbit despre comparația cu OTV. Sigur că la nivel administrativ, dacă vreți, a deciziei CNA, spețele par similare. Dar timpul în care se petrece această ridicare de licență pentru Realitatea nu e timpul în care s-a petrecut închiderea OTV. Noi ne aflăm în momentul de față într-un act de continuare al anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. Acum este vorba de o retragere, o anulare a licenței Realitatea TV, o televiziune critică la adresa actualului regim, și eu pot să fac pariuri cu toți cei care ne ascultă că urmează interziceri de partide politice. Deci asta e următoarea etapă.

Iar acest fenomen nu este numai la nivelul României. Sunt absolut convins că fenomenul acesta de cenzurare masivă a zonei care nu convine actualei puteri, când spun putere nu mă refer doar la cea din interiorul granițelor României, acest proces va continua. Modelul Republica Moldova bântuie astăzi prin România. Vor fi suspendate partide care riscă să facă scoruri extraordinare în viitoarele alegeri. Și asta pentru că din 6 decembrie 2024 România nu mai trăiește în democrație. O spun fără niciun fel de emoție.

O spun sec, o spun articulat și subliniat. Din 6 decembrie 2024 se poate întâmpla orice în România. Ar putea fi ridicat, și sunt ridicați, uitați-vă deja la celebrul caz al Stegarului Dac. Un om care este târât toată ziua în arest, i se fac percheziții pentru tot soiul de motive mai mult sau mai puțin valide. Dar abuzurile sunt într-o desfășurare continuă. Când ai anulat alegerile prezidențiale, restul vin de-a rostogolul, nici nu mai te gândești ce ar putea să fie mai grav de atât. Închiderea unei televiziuni pentru ei este pistol cu apă. Înlăturarea unui partid de pe scena politică pentru că va fi declarat un partid nazist, un partid comunist, pistol cu apă. Trimiterea în judecată și chiar încarcerarea unor oameni pentru că se fac vinovați de salut nazist, de mai știu eu ce lucruri inventate li s-ar putea găsi, pistol cu apă. Suntem în acest moment într-un punct de mare inflexiune pentru ce înseamnă soarta democrației românești, dar în același timp suntem la mijlocul unei etape.

Va continua acest tip de abuz. Eu cred că problemele administrative, dacă au existat, dar din ce spuneți voi nu era cazul, ale Realității TV, așa cum ați menționat ceva mai devreme, având în vedere și precedentele existente, se puteau discuta, se putea vorbi de reeșalonări. Eu am constatat de-a lungul anilor că prezența unor personaje în interiorul CNA, mă refer chiar la președintele CNA, domnul Jucan, care de foarte puțină vreme este și președintele formal al CNA, el a condus vreme de un an și jumătate ca președinte ne numit formal această instituție, dar de câteva săptămâni este și președintele formal, adică este ales ca președinte al CNA, domnul Jucan și-a pus de multă vreme în gând să suprime tot ceea ce înseamnă voci critice, voci care nu îi convin.

Ceea ce pe mine mă deranjează cel mai mult este să văd că în acest context nu vorbim despre decizii administrative, nici despre simpatii și antipatii, ci vorbim despre un fenomen care se va amplifica în perioada următoare. Cei care își închipuie acum că retrăgându-se în online vor reuși să scape de această nenorocire care se abate asupra libertății de exprimare se înșeală. CNA tocmai ce a anunțat pe toată lumea că criteriile lui în interzicerea vocilor critice inclusiv în online vor fi augmentate, și vom vedea închizându-se canale de YouTube, pagini de Facebook, conturi de Instagram, conturi de TikTok într-o veselie. Este un fenomen de demolare a libertății de exprimare, este un fenomen de încercare de a pune botniță oricăror voci din media care nu se supun așa numitului narativ oficial. Victimizarea nu are rost în acest moment.

Singura variantă de a încerca o ripostă este aceea de solidarizare, dar nu cred că într-o solidarizare a presei. Breasla jurnaliștilor nu mai există de mult. Presa în formatul ei clasic a murit de mult. Prin urmare, nu văd o solidarizare. Ba mai mult, să vă așteptați să vedeți rânjete de satisfacție ale unora că s-a retras licența de funcționare. Eu sper într-o solidarizare a populației, nu cu Maricel Păcuraru, Anca Alexandrescu, Realitatea TV, sau alte zone care pot fi privite cu simpatie sau lipsă de simpatie. Aici e nevoie de o solidarizare a societății românești cu libertatea de exprimare, cu dorința de a reface democrația românească, o democrație lovită în moalele capului în data de 6 decembrie 2024. De atunci nu vedem decât rostogolindu-se un bulgăre de nenorociri care adună tot soiul de astfel de spețe. Urmează partidele politice, mare atenție.

