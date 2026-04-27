Tânăr din Bistrița reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție și ar fi amenințat o femeie

Un tânăr de 26 de ani din localitatea Crainimăt a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița, după ce ar fi încălcat un ordin de protecție emis de Judecătoria Bistrița și ar fi amenințat o femeie din Viile Tecii.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în după-amiaza zilei de 26 aprilie, când bărbatul s-ar fi deplasat în localitatea Viile Tecii, deși avea interdicții stabilite printr-un ordin de protecție valabil timp de patru luni. Acesta nu ar fi respectat obligația de a păstra o distanță de cel puțin 50 de metri față de victimă.

Mai mult, tânărul ar fi luat legătura direct cu femeia și i-ar fi adresat amenințări care i-au provocat o stare accentuată de teamă. În urma probelor administrate, polițiștii au deschis un dosar penal pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare, potrivit gazetadebistrita.ro .

Ulterior, bărbatul a fost reținut și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bistrița-Năsăud. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.