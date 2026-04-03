Zi decisivă pentru Călin Georgescu în instanță: magistrații dau verdictul final pe controlul judiciar

Termen important astăzi în instanță pentru Călin Georgescu. În scurt timp va ajunge pe masa magistraților de la Tribunalul București contestația privind controlul judiciar. Răspunsul de astăzi este unul definitiv.

Măsura preventivă a fost dispusă de acum un an în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general, dosar în care a început judecata pe fond. În acest caz, Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Între timp, în ceea ce privește cel de-al doilea dosar, magistrații de la Curtea de Apel București au decis că poate începe judecata pe fond, iar toate elementele din rechizitoriu se mențin.

Este decizia momentului în dosarul lui Călin Georgescu. Magistrații de la Curtea de Apel București au dat acest verdict extrem de clar: poate începe judecata pe fond a celui de-al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General, în care Călin Georgescu este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Acest rechizitoriu pleacă în judecarea pe fond în varianta în care a ajuns pe masa instanței, adică nu se vor mai elimina acele declarații și probe pe care aceeași instanță de la Curtea de Apel București, în ultimul termen din procedura de cameră preliminară, a decis să fie eliminate ca fiind nelegale, având în vedere că procurorii nu au obținut într-o formă legală aceste probe pe parcursul anchetei penale.

În acest sens, vom vedea și o contestație, spun surse citate de Realitatea PLUS, din partea avocaților părților implicate în acest dosar penal, o contestație care va fi dezbătută la Curtea Supremă. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor avea răspunsul definitiv în acest caz - un dosar extrem de important, cu o miză uriașă, care poate da peste cap întreaga situație juridică a lui Călin Georgescu.

Contestația va fi făcută, cel mai probabil, la sfârșitul acestei săptămâni, urmând ca în zilele următoare să se fixeze și un termen în acest sens și, ulterior, să vedem când va începe judecata pe fond. În acest dosar extrem de important sunt implicate peste 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra , care în aceste momente se află în spatele gratiilor.