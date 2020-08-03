Violeta Alexandru a făcut ANUNȚUL: Pensiile vor CREȘTE sigur de la 1 septembrie

Deși a estimat inițial un procent de 10 la sută, în urma unor discuții cu premierul s-ar fi ajuns la o creștere de 14%
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, aflată într-o vizită de lucru în județul Alba, a declarat că pensiile se vor majora începând cu 1 septembrie anul acesta.
”Pensiile vor crește, este şi o obligație și o determinare pe care o avem, ca, în pofida situației generate de pandemie, cu efect direct asupra economiei, să facem ce trebuie făcut pentru ca românii să aibă pensiile crescute de la 1 septembrie și acesta este un angajament ferm pe care Guvernul îl face.
Mai avem câteva zile până când Ministerul Finanțelor va termina evaluarea și aștept ca Ministerul Finanțelor să ne pună la dispoziție evaluarea necesară cu privire la încasările în buget în această perioadă deosebit de dificilă din economie și, funcție de ceea ce găsim, cu toată transparența, vom explica ce se poate face, în ce calendar și așa mai departe. Vă spun doar că ne preocupă în mod real creșterea pensiilor și vor crește cu siguranță, pentru că ne dăm seama de nevoile pe care le au pensionarii de a-şi acoperi toate cheltuielile necesare”, a declarat ministrul Muncii, luni, la Alba.
Ministrul Finanțelor a spus după ședința de Guvern de vineri seara care va fi procentul real de creștere a pensiilor. Deși a estimat inițial un procent de 10 la sută, în urma unor discuții cu premierul s-ar fi ajuns la o creștere de 14%.
„Decizia finală este una politică. 14%, dacă va fi decizia, o vom acomoda în acest buget și vom merge mai departe. Situația economică este peste așteptări. Economia a răspuns foarte bine. Se va merge pe o creștere a punctului de pensie, bineînțeles eșalonat. Vom crește pensiile cu procentul pe care îl cere legea, dar în altă perioadă”, a transmis Florin Cîțu.
Sursa: Realitatea de Bucuresti