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Politica· 1 min citire
ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE ROMÂNII DIN ȚARĂ ȘI DIN DIASPORA VIDEO
ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE ROMÂNII DIN ȚARĂ ȘI DIN DIASPORA VIDEO
Anca Alexandrescu a riscat și a luptat întotdeauna pentru români și pentru a le arăta adevărul de pe scena politică.
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