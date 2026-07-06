Atac masiv asupra Kievului înaintea summitului NATO. Cel puțin zece morți și 46 de răniţi

Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac aerian de amploare în noaptea de duminică spre luni, când forțele ruse au lansat rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Bombardamentul are loc cu o zi înaintea summitului NATO de la Ankara și la câteva zile după un alt atac sângeros asupra Kievului.
UPDATE - În Kiev, cel puţin nouă persoane au fost ucise şi 46 de răniţi, a declarat pe Telegram şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkatcenko. Cel puţin o altă persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, a raportat şeful administraţiei militare regionale, Mikola Kalaşnik, acuzând Moscova că "a lovit din nou în mod deliberat civili şi infrastructuri civile".
Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a "lansat un atac masiv" împotriva Ucrainei "ca răspuns la atacurile teroriste desfăşurate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurilor civile de pe teritoriul rus".
Principalele ținte ale rușilor
Forţele ruse au atacat "întreprinderi din sectorul militar-industrial, instalaţii ale complexului energetic şi petrolier din oraşul Kiev şi din regiunea Kiev, precum şi infrastructuri aeroportuare militare din Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasi, Cernihiv şi Kiev", a adăugat acesta.
Serviciile de urgenţă ucrainene au afirmat, la rândul lor, că cel puţin 15 clădiri rezidenţiale au fost avariate sau distruse la Kiev, printre care o clădire cu nouă etaje din districtul Podilski, unde "echipele de salvare caută oameni" printre dărâmături, şi un depozit din districtul Obolonski.
Pană de curent în Crimeea ocupată
Armata ucraineană a continuat, la rândul său, atacurile cu drone împotriva Rusiei. Cel puţin 47 dintre aceste aparate au fost doborâte în noaptea de duminică spre luni în regiunea Leningrad, potrivit guvernatorului acesteia, Alexandru Drozdenko.
Iar oraşul Sevastopol, situat pe peninsula Crimeea anexată de Rusia, a rămas fără curent electric luni din cauza unui atac ucrainean asupra infrastructurilor energetice din apropierea oraşului, a anunţat guvernatorul local numit de Moscova, Mihail Razvoiaev.
"Instalaţiile publice funcţionează acum graţie sistemelor de alimentare electrică de urgenţă. Specialiştii depun în prezent toate eforturile pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în locuinţe", a scris domnul Razvoiaiev.
Oraşul, cu aproximativ 550.000 de locuitori, serveşte drept bază pentru flota rusă din Marea Neagră.
Rusia, care atacă zilnic Ucraina de la lansarea ofensivei sale în februarie 2022, a promis că va riposta la atacurile masive cu rachete şi drone ucrainene - aproape 500 - care au vizat Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, în special regiunea Sankt Petersburg.
Săptămâna trecută, atacurile ruse au provocat 30 de morţi la Kiev şi aproape 100 de răniţi în noaptea de miercuri spre joi - cele mai grave lovituri ruse împotriva capitalei de la începutul războiului.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Kievul a fost lovit în primele ore ale dimineții de luni de un atac combinat cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone lansate de Rusia, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei.
Sirenele de alertă aeriană au răsunat în întreaga capitală înainte ca mai multe explozii puternice să zguduie centrul orașului. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că cel puțin trei persoane au fost rănite, iar în mai multe cartiere au izbucnit incendii provocate de resturile proiectilelor interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.
Un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost grav avariat în urma atacului, iar mai multe persoane au rămas blocate în interior. Echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor.
Cu o zi înaintea bombardamentului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că serviciile de informații de la Kiev dețin date potrivit cărora Rusia pregătește „un nou atac masiv”. Liderul ucrainean a susținut că momentul ales de Moscova nu este întâmplător, atacul fiind lansat imediat după Ziua Independenței Statelor Unite și în ajunul summitului NATO de la Ankara.
Războiul din Ucraina se află printre principalele teme de pe agenda reuniunii liderilor Alianței Nord-Atlantice, care începe marți în capitala Turciei.
Acesta este al doilea atac major asupra Kievului în mai puțin de o săptămână. Ultima ofensivă aeriană de amploare lansată de Rusia asupra capitalei ucrainene s-a soldat cu cel puțin 30 de morți.
După atac, reprezentanți ai organizației ucraineano-americane Razom for Ukraine au criticat lipsa unui sprijin suficient în materie de apărare antiaeriană pentru Ucraina. Kateryna Lisunova, consilier media al organizației, a transmis pe platforma X că este greu de explicat de ce Ucraina nu a primit suficiente sisteme Patriot pentru a-și proteja populația civilă, în condițiile în care statele aliate dispun de astfel de echipamente.
Bombardamentul are loc la doar câteva ore după convorbirea telefonică de peste 90 de minute dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă și-a reafirmat disponibilitatea de a sprijini găsirea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.