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Politica· 2 min citire
Fugarul Ghiță și suveranistul vopsit Ponta: 34 de milioane de lei de la stat. Ghiță TV l-a scos pe Ponta în față, iar poporul plătește - VIDEO
Fugarul Ghiță și suveranistul vopsit Ponta: 34 de milioane de lei de la stat. Ghiță TV l-a scos pe Ponta în față, iar poporul plătește - VIDEO
Fugarul Sebastian Ghiță și falsul suveranist Victor Ponta au luat de la popor peste 34,5 milioane de lei după alegerile prezidențiale din acest an!
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