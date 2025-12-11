Ministrul Justiției, despre revocarea lui Marius Voineag propusă de către USR: „Solicitarea trebuie analizată pe baza de probe, nu instrumentalizată politic”

Ministerul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la Realitatea Plus că orice demers jurnalistic sau politic, susținut de USR, pentru revocarea procurorului-șef DNA Marius Voineag trebuie analizată „concret și responsabil”, în baza probelor, nu a speculațiilor sau a intereselor politice.

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