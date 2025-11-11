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Politica· 2 min citire
Negocieri eșuate în Coaliție. Bolojan, blocat de PSD. Premierul vrea concedieri masive, social-democrații se opun
Negocieri eșuate în Coaliție. Bolojan, blocat de PSD. Premierul vrea concedieri masive, social-democrații se opun
O nouă ședință a Coaliției de guvernământ s-a terminat fără niciun rezultat.
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