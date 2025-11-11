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Negocieri eșuate în Coaliție. Bolojan, blocat de PSD. Premierul vrea concedieri masive, social-democrații se opun

Negocieri eșuate în Coaliție. Bolojan, blocat de PSD. Premierul vrea concedieri masive, social-democrații se opun

Negocieri eșuate în Coaliție. Bolojan, blocat de PSD. Premierul vrea concedieri masive, social-democrații se opun

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 11 nov. 2025, 17:33

O nouă ședință a Coaliției de guvernământ s-a terminat fără niciun rezultat.

O nouă ședință a Coaliției de guvernământ s-a terminat fără niciun rezultat. Negocierile s-au dus pe Apa Sâmbetei, pentru că premierul Ilie Bolojan și cei de la PSD nu reușesc să se înțeleagă.

Surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că premierul s-a blocat în discuțiile cu social-democrații. Problema principală este reforma administrației. Ilie Bolojan insistă să se facă concedieri masive la stat. Pe de altă parte, partenerii de la PSD nici nu vor să audă de așa ceva. Ei cer ca primarii să fie cei care decid cum se taie cheltuielile la ei în localitate.

Liderii Coaliției, adică Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, s-au întâlnit și astăzi la Guvern. Au încercat să termine discuția despre reforma administrației, un subiect amânat de mai multe ori.

La ședința trecută, păreau că s-au înțeles „de principiu” să reducă 13.000 de posturi din administrația locală. Aceasta a fost o cerere a lui Bolojan, pe care PSD o contestase.

Înțelegerea de atunci, cerută de PSD, era ca 700 de primării mici, mai ales la sate și în comune, să poată alege. Puteau fie să reducă numărul de posturi, fie să taie din alte cheltuieli. La nivel central, instituțiile ar fi urmat să aleagă între a da afară 10% din personal sau a tăia 10% din cheltuieli.

Astăzi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar trebui să prezinte proiectele de lege, iar o decizie finală este așteptată. Pentru că nu se înțeleg, cel mai probabil Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe această reformă.

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