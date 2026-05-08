Simplificăm viața antreprenorilor și redăm economiei românești șansa de a produce și de a crește

După ani în care mediul de afaceri a fost sufocat de birocrație și împovărat de taxe tot mai mari, AUR propune un set de soluții care sprijină antreprenorii, nu îi blochează. Una dintre măsurile prezentate de AUR pentru repararea erorilor guvernării Bolojan vizează simplificarea vieții antreprenorilor, prin reducerea poverii administrative, crearea unui cadru fiscal predictibil și adoptarea unor măsuri concrete care să încurajeze dezvoltarea capitalului românesc.

Antreprenorii români trebuie priviți drept un motor esențial al economiei naționale, care generează locuri de muncă, investiții și dezvoltare.

În acest context, AUR propune simplificarea vieții antrereprenorilor și atragerea lor înapoi spre ținta inițială: de a face profit. Acest lucru presupune:

1. Introducerea creditului fiscal: „Creditul fiscal, adică, dacă statul are datorii la o firmă, acea datorie să se transforme în credit fiscal”, a explicat Petrișor Peiu, arătând că firmele nu trebuie să fie blocate financiar din cauza întârzierilor statului.

2. Reintroducerea impozitului forfetar sau/și pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi până la 500.000 euro cifră de afaceri: „Introducerea procedurilor simplificate fiscale și contabile pentru microîntreprinderile sub 500.000 de euro cifră de afaceri, inclusiv impozitul pe cifra de afaceri”, a declarat liderul senatorilor AUR, subliniind necesitatea unor reguli fiscale simple și predictibile pentru firmele mici.

3. Valoarea impozitului pe cifra de afaceri o propunem la 1,25% pentru a reflecta noile realități: „Dacă avem acum o situație bugetară perturbată de ultimele guverne, cred că o valoare mai corectă a acelui impozit ar fi 1,25% în loc de 1%, dar simultan cu creșterea pragului de la 100.000 la 500.000 de lei”, a precizat Petrișor Peiu, explicând că măsura urmărește adaptarea fiscalității la realitatea economică actuală și susținerea microîntreprinderilor.

4. Un nou Cod Fiscal, simplificat, coerent și stabil, fără modificări la o perioadă mai scurtă de 5 ani: „Ca adjuvante pentru această politică de revitalizare a antrereprenoriatului, putem să promitem că vom veni cu un Cod fiscal simplificat și cu promisiunea de a nu modifica Codul fiscal pe o perioadă de cel puțin 5 ani”, a subliniat liderul senatorilor AUR.

5. Un singur control pe an din partea autorităților atâta vreme cât nu sunt depistate probleme grave: „Al treilea pilon important, aici, pentru revitalizarea antrereprenoriatului, este instituirea regulii unui singur control pe an fiscal”, a declarat Petrișor Peiu, arătând că firmele românești trebuie protejate de controale excesive și abuzuri administrative.

Reducerea birocrației, stabilitatea fiscală și susținerea antreprenoriatului românesc sunt esențiale pentru relansarea economiei, protejarea firmelor românești și repararea efectelor produse de guvernarea Bolojan asupra mediului de afaceri.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026