Valeriu Munteanu (deputat AUR): „România va plăti un preț foarte scump din cauza blocării hidrocentralei Răstolița de către Bankwatch și Comunitatea Declic”

„Bankwatch și Comunitatea Declic, două ONG-uri de casă ale USR, au blocat din nou, la Înalta Curte de Casație și Justiție, finalizarea Hidrocentralei Răstolița, cu 35MW putere instalată, un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, demarat în 1989 și aflat astăzi într-un stadiu de finalizare de 98%.

De cel puțin câțiva ani, construcția hidrocentralei nu a mai înregistrat progrese din cauza litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești. În toată această perioadă, România a pierdut sute de milioane de euro pentru că energia pe care trebuia să o producă Răstolița a trebuit compensată prin importuri din ce în ce mai costisitoare.

Statul a investit peste 200 de milioane de euro pentru a duce la capăt hidrocentrala Răstolița. Blocarea proiectului a însemnat pierderea pe apa sâmbetei a unor bani care nu vor mai fi recuperați niciodată.

Iar acest lucru se petrece când securitatea energetică a țării este extrem de șubredă. Datorită hidroenergiei, România a evitat colapsul sistemului energetic în momentul incidentului de la Barajul Paltinu de la sfârșitul anului trecut și oprirea Centralei Termoelectrice de la Brazi. Specialiștii avertizau la acel moment că fără hidroenergie, România era sub riscul iminent de a intra în beznă, ceea ce ar fi însemnat un dezastru în decurs de câteva ore.

Bankwatch și Comunitatea Declic continuă blocarea acestor proiecte și este cert că aceste ONG-uri au transformat protejarea mediului, o cauză lăudabilă și importantă pentru societate, într-o dispută care nu mai este ancorată în realitatea economiei și care depășește sfera intereselor naționale. Iar în fața acestor procese, ministrul USR Diana Buzoianu jubilează.

Ce nu iau în considerare aceste organizații non-profit și USR? Că România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană raportat la venituri. În ultimul an energia s-a scumpit cu aproape 59%. Aceste scumpiri s-au transpus inevitabil în prețul tuturor bunurilor și serviciilor, pe care fiecare gospodărie românească este nevoită să îl plătească.

Și în ciuda acestor fapte, capacitățile energetice care ar fi asigurat o stabilizare a pieței energetice, implicit o scădere a costurilor, sunt blocate.

Independența energetică a României este ținută în șah de entități ale căror presupuse soluții alternative rămân și după ani de zile strict pe hârtie, în vreme ce pericolul unei crize energetice stârnește îngrijorarea altor state europene precum Germania, care își vor menține funcționale centralele pe cărbune, în timp ce România și le închide rând pe rând și își abandonează hidrocentralele”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu.

