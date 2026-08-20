Angajații din casele de pensii, nemulțumiți că le scad veniturile după noua lege a salarizării

Angajații din casele teritoriale de pensii își exprimă nemulțumirea față de forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că propunerile avansate de Ministerul Muncii conduc la o scădere a veniturilor nete comparativ cu variantele discutate anterior.
Principala nemulțumire a salariaților vizează scăderea valorii de referință utilizate în grila de calcul. În timp ce în versiunea din 16 iulie 2026 valoarea de referință era stabilită la 4.100 de lei, noua variantă a proiectului o reduce la 4.000 de lei, păstrând însă aceiași coeficienți de ierarhizare: 2,15 pentru structurile teritoriale și 2,80 pentru aparatul central.
În urma acestei modificări, salariile brute și nete ale funcționarilor din teritoriu vor înregistra scăderi directe.
Nivel teritorial (Inspector superior, gradația 5): Salariul brut ajunge la 10.709 lei (față de 10.976 lei în varianta din iulie), ceea ce corespunde unui venit net de 6.265 lei — o reducere de 267 lei la brut și 156 lei la net.
Nivel central (Inspector superior, gradația 5): Salariul brut este proiectat la 13.946 lei, generând un venit net de 8.158 lei.
Păstrarea discrepanțelor între centru și teritoriu
Reprezentanții salariaților din casele teritoriale arată că noua formă a proiectului nu elimină inechitățile salariale din sistem. Pe baza actualului draft, diferența dintre un post similar de la nivel central și unul din teritoriu rămâne sustenabilă la 3.237 lei la brut (respectiv 1.893 lei la net).
Personalul din casele teritoriale de pensii solicită revizuirea proiectului de lege și ajustarea coeficienților sau a valorii de referință înainte ca documentul să fie adoptat în formă finală, susținând că grila propusă va genera salarii mai mici chiar și față de nivelul înregistrat în vara anului 2025.