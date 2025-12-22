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Descoperire alarmantă în București și Ilfov: zeci de arme airsoft, suspectate că ar fi fost adaptate pentru muniție letală
Descoperire alarmantă în București și Ilfov: zeci de arme airsoft, suspectate că ar fi fost adaptate pentru muniție letală
Zeci de arme airsoft, suspectate că ar fi fost adaptate pentru muniție letală
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