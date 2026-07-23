Social· 2 min citire

Românii, sufocați de scumpirile la alimente: pensionarii cumpără câte un morcov și o ceapă și renunță la proviziile pentru iarnă

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat23 iul. 2026, 10:54
SursăRealitatea PLUS

Românii spun că scumpirile din ultima perioadă le-au redus drastic bugetul pentru mâncare. Mulți cumpără doar strictul necesar, iar pensionarii sunt printre cei mai afectați, pentru că veniturile mici nu mai acoperă toate cheltuielile, conform Realitatea PLUS.

Prețurile au crescut la aproape toate produsele, de la legume până la alimentele cumpărate zilnic. Oamenii se tem că nu vor mai putea face provizii pentru iarnă sau că vor cumpăra mult mai puțin decât în anii trecuți.

Oamenii cumpără doar cât își permit

În piețe, tot mai mulți români pleacă acasă cu doar câteva produse. Un cumpărător a spus că a cheltuit doar patru lei, pentru că atât și-a permis în acel moment.

„Am cumpărat ceva, atât, 4 lei.”

„Atât v-ați putut permite?”

„Exact, da.”

Proviziile pentru iarnă vor fi mai puține

Mulți oameni spun că nu mai pot pune deoparte aceleași cantități ca anul trecut. Creșterea prețurilor îi obligă să reducă la jumătate cumpărăturile pentru conserve și alte provizii.

„Vă mai permiteți să puneți ceva de-o parte pentru iarnă?”

„Jumătate față de anul trecut, da, nu se poate mai mult pentru că s-au dublat prețurile la toate.”

Pensionarii sunt cei mai afectați

Oamenii în vârstă spun că pensiile sunt prea mici pentru a face față scumpirilor. După plata medicamentelor și a facturilor, pentru mâncare rămân foarte puțini bani.

„Da de unde? Pensiile sunt mici, foarte mici, nu mici.”

Comercianții spun că mulți pensionari cumpără doar câteva legume și pleacă. „Iau un morcov, doi, o ceapă și atât. Nu își permit că nu au bani, din 1.500 de lei dintre care o jumătate îi dau la doctor.”

Prețurile au crescut la toate produsele

Cumpărătorii observă scumpiri la aproape tot ce se vinde în piețe. Nu doar legumele sunt mai scumpe, ci și alte produse necesare în fiecare zi.

„Foarte, foarte mari, tot. Toate prețurile au săltat, de la flori, la legume, tot ce ne trebuie zilnic.”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

preturi romaniapreturi alimente

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe