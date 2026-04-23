Turcia adoptă o lege care interzice accesul la reţelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani

Un text care interzice accesul la reţelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani a fost adoptat miercuri seara de parlamentul turc, a relatat agenţia de stat turcă Anadolu.

Conform acestei legi, persoanele cu vârsta sub 15 ani nu se vor putea înregistra pe reţelele sociale, iar platformele digitale vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a precizat canalul turc de ştiri NTV.

Părinţii vor avea la dispoziţie instrumente pentru a controla timpul petrecut în faţa ecranelor şi cheltuielile online, iar „în caz de urgenţă”, principalele platforme de socializare vor trebui să intervină în termen de o oră de la difuzarea conţinutului dăunător, a adăugat NTV.

Legea va intra în vigoare la şase luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial, a precizat Anadolu.

Mai multe ţări dezbat interzicerea accesului persoanelor sub 15 ani la reţelele de socializare.

Emmanuel Macron a făcut apel săptămâna trecută la instituirea unei „zile fără conexiune” lunar, pentru tineri, pentru ca aceştia să redescopere lectura sau sportul, „vitalitatea vieţii reale”, înaintea unei reuniuni de „coordonare” la nivel european privind interzicerea reţelelor sociale pentru minorii sub 15 ani.

Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii a douăsprezece ţări din UE (Germania, Austria, Cipru, Spania, Grecia, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovenia) au discutat despre o restricţie similară privind accesul copiilor la reţelele sociale. Adică „dublul” statelor care s-au oferit voluntar iniţial în toamna trecută, ceea ce arată că măsura „câştigă teren”, a spus preşedintele francez.