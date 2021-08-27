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Sport· 1 min citire
Cristiano Ronaldo este jucătorul lui Manchester United!
Cristiano Ronaldo este jucătorul lui Manchester United!
Fotbalistul va semna contractul în orele următoare
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