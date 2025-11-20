„Două finale pe care le putem câștiga”, Ianis Hagi, mesaj după tragerea la sorți pentru Mondial
Ianis Hagi a vorbit joi, după stabilirea meciurilor de baraj pentru Cupa Mondială, despre misiunea dificilă, dar realizabilă, a naționalei României. Mijlocașul naționalei consideră că urmează două dueluri decisive pentru „tricolori”.
„Două finale pe care le putem câștiga”, Ianis Hagi, mesaj după tragerea la sorți pentru Mondial
„Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câştiga. Pentru mine au contat prea puţin adversarul şi locul unde vom juca. Împreună, cu toată ţara în spate, mergem cu toată forţa spre play-off şi am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”, a transmis el, conform frf.ro.
Și Dennis Man privește cu optimism confruntările din martie, subliniind importanța formei fizice și a continuității la club: „Cel mai important este să fim noi bine, sănătoşi, să jucăm la echipele de club. Apoi sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru şi trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial.”
Portarul Ionuț Radu a comentat și el dificultatea traseului spre turneul final, dar spune că echipa este obișnuită cu provocările: „Consider că era inevitabil să întâlnim adversari puternici în play-off. Cred că pentru a fi la Mondial trebuie să trecem de astfel de adversari.
Nu va fi uşor, dar nouă niciodată nu ne-a fost uşor. Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei ţări. Eu sunt optimist şi am încredere că vom reuşi.”
În același ton, Radu Drăgușin spune că echipa vrea să demonstreze că România merită să fie printre calificatele la ediția din 2026: „Suntem conştienţi că ne aşteaptă un duel foarte dificil, împotriva Turciei, dar obiectivul nostru rămâne neschimbat: calificarea României la Campionatul Mondial.
Avem încredere în grupul nostru, în munca de zi cu zi şi în energia pe care o primim de la suporteri. Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial şi vom face tot ce ţine de noi pentru a ajunge acolo”.
Fundasul Andrei Burcă este convins că duelul cu Turcia va necesita concentrare maximă: „Întâlnim un adversar dificil, care are jucători la cele mai bune echipe din Europa în momentul acesta. Cea mai mare presiune o să vină din partea publicului fanatic de acolo.
Cred că o să fie un meci decis la cele mai mici detalii, iar noi trebuie să fim pregătiţi din punct de vedere mental, să facem faţă presiunii publicului, terenului advers.
Cred că domnul Lucescu are experienţa necesară, pentru că a antrenat acolo, să ne facă să înţelegem adversarul şi să dăm ce e mai bun pentru România şi pentru visul nostru de a merge la Mondial. Suntem un grup unit, mergem acolo cu încredere în forţele proprii, în tactica pe care o va alege selecţionerul şi trebuie să îi facem mândri pe români”.