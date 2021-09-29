Duelul danezilor din Liga Florilor s-a terminat la egalitate

HC Dunărea Brăila și SCM Gloria Bistrița Năsăud au terminat la egalitate, scor 24-24, meciul disputat miercuri seara în Sala Polivalentă din Bistrița. Echipa brăileană a rămas neînvinsă și după etapa a IV-a, iar bistrițencele au obținut primul punct din actualul sezon al Ligii Florilor. Bistrița a condus aproape tot meciul, având de câteva ori chiuar și 4 goluri avans în repriza a doua, în timp ce Brăila a fost la donducere doar de trei ori, la 1-2 în minutul 3, la 20-21 în minutul 51. și la 21-22 în minutul 56. Elena Șerban și Mayssa Pessoa, de la Dunărea Brăila, Salamakha și Măzăreanu, de la Bistrița, au închis porțile și au făcut ca în acest meci să se înscrie doar 48 de goluri.
Bistrița a deschis scorul în minutul 1 prin Schmelzer, pentru ca următoarele două goluri să fie marcate de Brăila, prin Quintino și Araujo. Kovacevic a egalat la 2, apoi a preluat conducerea, după ce Kurtovic a ratat o aruncare de la 7 metri, prin golul marcat de Barbosa. Quintino a egalat la 3, dar Bistrița a marcat de trei ori la rând și în minutul 10 scorul era 6-3. Soubak a cerut timp de odihnă și elevele sale au revenit cu două goluri legate. În minutul 16 a fost rândul lui Udriștioiu să rateze de la 7 metri, după care Kovacevic a ratat șansa de a desprinde echipa din Bistrița la 4 goluri. În minutul 23 Brăila s-a apropiat la un gol, scor 9-8 și a ratat șansa să egaleze prin Sazdovska, care a aruncat pe lângă poarta goală de la centrul terenului, în minutul 25. După 11 minute fără gol marcat, Bistrița a marcat pentru 10-8 în minutul 26, iar la pauză scorul a fost 11-9 pentru gazde. În prima repriză Șerban a avut 7 intervenții reușite, iar Pessoa una, la o aruncare de la 7 metri parată la Iuganu.
Brăila a avut primul atac al reprizei a doua, dar cele care au marcat primele au fost gazdele, Barbosa transformând în gol o aruncare de la 7 metri. În minutul 39 Bistrița s-a distanțat prima dată la 4 goluri, scor 16-12, după un gol marcat de Iuganu. La scorul de 20-18 Pessoa a apărat o nouă aruncare de la 7 metri, iar în minutul 51 HC Dunărea a trecut pentru a doua oară la conducere, scor 20-21. Brăila a mai condus o dată, 21-22, după ce Udriștioiu a marcat de la 7 metri. Bistrița a preluat din nou conducerea, 23-22 în minutul 58, și 24-23 în minutul 59. Ana Paula Rodrigues Belo a egalat la 24, iar gazdele au avut 35 de secunde de atac pentru a obține victoria, însă Brăila s-a apărat foarte bine și a obținut o remiză pe terenul celor de la Bistrița, echipă cotată ca una dintre favoritele la primele 5 locuri în clasament. În repriza a doua Șerban a avut două intervenții, iar Pessoa a avut 7 intervenții.
Bistrița: Salamakha, Măzăreanu – Kovacevic 5 goluri, Barbosa 5, Iuganu 4, Schmelzer 4, Rodriguez 3, Moisă 2, Seraficeanu 1, Dincă, Chintoan, Ardean Elisei, Lazăr, Rațiu. Antrenor: Kim Rasmussen.
Brăila: Șerban, Pessoa – Rodrigues 7 goluri, Udriștoiu 5, Quintino 5, Larisa Araujo 5, Tamires 2, Safta, Coteț, Da Silva Vieira, Kurtovic, Gomes Da Rocha, Sazdovska. Antrenor: Morten Soubak.
HC Dunărea rămâne lider până joi searas, când CSM București va juca ultimul meci al rundei, acasă cu CSM Rm. Vâlcea. Gloria Bistrița este pe locul 11, cu un singur punct după 4 etape. Următorul meci al Dunării Brăila va fi sâmbătă, 16 octombrie, pe teren propriu, cu Rapid București. Gloria Bistrița va juca în etapa a V-a, în deplasare, la CSM Slatina.
Foto: Facebook Gloria Bistrița-Năsăud
Sursa: Realitatea de Braila