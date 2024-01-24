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Horațiu Moldovan a fost prezentat, oficial, de Atletico Madrid

Horațiu Moldovan a fost prezentat, oficial, de Atletico Madrid

Horațiu Moldovan a fost prezentat, oficial, de Atletico Madrid

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 24 ian. 2024, 15:02

Moldovan a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate

Gruparea spaniolă Atletico Madrid a anunţat oficial transferul portarului român Horaţiu Moldovan de la Rapid Bucureşti.

Moldovan a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate. Internaţionalul român a trecut vizita medicală la Spitalul Universitar Vithas Madrid Arturo Soria şi apoi a mers la sediul clubului din Cívitas Metropolitano, unde a fost primit de directorul general, Miguel Ángel Gil, pentru a semna contractul cu clubul madrilen. Moldovan va fi al treilea jucător român care va evolua pentru Atletico, după regretatul Daniel Prodan și Cosmin Contra.

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