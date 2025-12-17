Premii fără precedent la CM 2026: FIFA pune în joc sute de milioane de dolari. Cât ar putea câștiga România dacă se califică la turneul final

FIFA a anunțat alocarea unui fond record de premiere pentru Cupa Mondială din 2026, competiție care va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Decizia a fost luată de Consiliul FIFA, reunit la Doha, în marja finalei intercontinentale Paris SG – Flamengo.
„Consiliul FIFA, reunit în marja finalei intercontinentale Paris SG-Flamengo la Doha (Qatar), a aprobat o contribuţie financiară record de 727 milioane de dolari”, a transmis forul internațional într-un comunicat oficial.
Suma reprezintă o creștere de 50% față de premiile acordate la Cupa Mondială din 2022, desfășurată în Qatar, majorare care reflectă și extinderea turneului de la 32 la 48 de echipe.
Fiecare națională calificată va primi 1,5 milioane de dolari pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire. Grosul fondului, respectiv 655 de milioane de dolari, va fi distribuit sub formă de prime de performanță.
Cum vor fi împărțite premiile la CM 2026
Campioana mondială: 50 milioane USD
Finalista: 33 milioane USD
Locul 3: 29 milioane USD
Locul 4: 27 milioane USD
Locurile 5–8: 19 milioane USD
Locurile 9–16: 15 milioane USD
Locurile 17–32: 11 milioane USD
Locurile 33–48: 9 milioane USD
Ce șanse are România
Naționala României poate obține calificarea la turneul final dacă va câștiga meciul cu Turcia, programat pe 26 martie 2026, și apoi va învinge câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie 2026. Ambele partide din play-off se vor disputa într-o singură manșă, în deplasare.
În cazul calificării, România va evolua în Grupa D a Cupei Mondiale 2026, alături de Statele Unite, Paraguay și Australia, conform tragerii la sorți desfășurate la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, DC.
Cupa Mondială din 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, cu 48 de echipe împărțite în 12 grupe a câte patru formații. Primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, se vor califica în șaisprezecimile de finală. Meciul de deschidere este programat pe 11 iunie, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, între Mexic și Africa de Sud.