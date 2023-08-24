Seară fără înfrângere pentru echipele românești din Conference League

Joi seara s-au disputat meciurile tur din play-off-ul Conference League la fotbal.
Joi seara s-au disputat meciurile tur din play-off-ul Conference League la fotbal.
Campioana României, Farul Constanța, s-a impus cu 2-1, la Ovidiu, în fața echipei finlandeze HJK Helsinki. Oaspeții au deschis scorul în minutul 50, dar echipa antrenată de Gheorghe Hagi a întors rezultatul după golurile marcate de Rivaldinho, în minutul 58 și Mihai Popescu, în minutul 82. Cealaltă formație românească din Conference League, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul susținut acasă, în compania norvegienilor de la Bodo Glimt. Oaspeții au deschis scorul în minutul 19. Covăsnenii au egalat în minutul 48, prin Alimi, din penalty. Norvegienii au făcut 2-1 în minutul 69, dar rezultatul final a fost stabilit de Cosmin Matei, care a marcat în minutul 81, tot din lovitură de la 11 metri. Meciurile retur vor avea loc săptămâna viitoare. Câștigătoarele dublelor manșe se vor califica în grupele Conference League.