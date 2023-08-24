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Seară fără înfrângere pentru echipele românești din Conference League

Seară fără înfrângere pentru echipele românești din Conference League

Seară fără înfrângere pentru echipele românești din Conference League

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 24 aug. 2023, 22:28

Joi seara s-au disputat meciurile tur din play-off-ul Conference League la fotbal. 

Joi seara s-au disputat meciurile tur din play-off-ul Conference League la fotbal. 

Campioana României, Farul Constanța, s-a impus cu 2-1, la Ovidiu, în fața echipei finlandeze HJK Helsinki. Oaspeții au deschis scorul în minutul 50, dar echipa antrenată de Gheorghe Hagi a întors rezultatul după golurile marcate de Rivaldinho, în minutul 58 și Mihai Popescu, în minutul 82. Cealaltă formație românească din Conference League, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul susținut acasă, în compania norvegienilor de la Bodo Glimt. Oaspeții au deschis scorul în minutul 19. Covăsnenii au egalat în minutul 48, prin Alimi, din penalty. Norvegienii au făcut 2-1 în minutul 69, dar rezultatul final a fost stabilit de Cosmin Matei, care a marcat în minutul 81, tot din lovitură de la 11 metri. Meciurile retur vor avea loc săptămâna viitoare. Câștigătoarele dublelor manșe se vor califica în grupele Conference League.

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