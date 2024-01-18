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Sport· 2 min citire
Simona Halep revine pe terenul de tenis
Simona Halep revine pe terenul de tenis
Halep va participa, alături de Andrei Pavel, la Sports Festival
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