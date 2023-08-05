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Sport· 1 min citire
Superliga: Universitatea Craiova – Hermannstadt, scor 1-0
Superliga: Universitatea Craiova – Hermannstadt, scor 1-0
Universitatea Craiova a învins cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt
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