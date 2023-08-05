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Superliga: Universitatea Craiova – Hermannstadt, scor 1-0

Superliga: Universitatea Craiova – Hermannstadt, scor 1-0

Superliga: Universitatea Craiova – Hermannstadt, scor 1-0

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 5 aug. 2023, 14:23

Universitatea Craiova a învins cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt

Formaţia Universitatea Craiova a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a patra a Superligii.

Golul a fost marcat de Ivan, în minutul 16, din penalti.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu (Ndong ’55), Zajkov, Silva, Bancu – Creţu (Cîmpanu ’81), Screciu (Mateiu ’55), Danciu (Baiaram ’62) – Işfan (Markovic ’54), Ivan, Mitriţă. Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

Hermannstadt: Letica – Butean, Găman, Stoica – Balaure (Bărbuţ ’72), Biceanu, Mino (Alhassan ’77), D. Iancu (Jipa ’57), Oroian – G. Iancu (Neguţ ’57), Paraschiv (Fonseca ’72). Antrenor: Marius Măldărăşanu

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