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Sport· 1 min citire
Tenis: Sorana Cîrstea a debutat cu stângul în 2024
Tenis: Sorana Cîrstea a debutat cu stângul în 2024
Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova
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