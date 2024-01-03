Sport· 1 min citire

Tenis: Sorana Cîrstea a debutat cu stângul în 2024

Tenis: Sorana Cîrstea a debutat cu stângul în 2024

Tenis: Sorana Cîrstea a debutat cu stângul în 2024

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 3 ian. 2024, 13:14

Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova cu 6-4, 4-6, 6-4, miercuri, în runda a doua a turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.736.763 de dolari americani.

Cîrstea (33 ani, 26 WTA), cap de serie numărul zece, s-a înclinat după două ore şi 22 de minute de joc.

Dacă Noskova (19 ani, 40 WTA) a jucat în primul tur cu maghiara Timea Babos, pentru Cîrstea a fost primul său meci oficial din 2024.

Românca a încheiat cu 10 aşi, faţă de 8 ai adversarei sale, care a reuşit să salveze 11 din cele 13 mingi de break create de Cîrstea.

Cîrstea s-a ales cu un cec de 14.000 de dolari şi 32 de puncte WTA, iar Noskova va juca în optimi contra argentiniencei Julia Riera.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe