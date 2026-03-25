Aleksandar Vucic: bombardamentele NATO din 1999 au „rupt ordinea mondială”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că intervenția militară a NATO din 1999 a reprezentat un moment de cotitură care ar fi dus la slăbirea regulilor internaționale.

Liderul de la Belgrad a afirmat că acel episod a marcat începutul unei perioade în care principiile dreptului internațional au fost tot mai frecvent încălcate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii dedicate comemorării victimelor bombardamentelor asupra fostei Republica Federală Iugoslavia, la 27 de ani de la declanșarea operațiunilor militare.

Vučić a susținut că multe dintre conflictele actuale își au originea în acel moment, pe care îl consideră un precedent ce a permis ulterior ignorarea regulilor internaționale.

Potrivit acestuia, intervenția din 24 martie 1999 ar fi deschis calea pentru acțiuni similare în anii care au urmat, contribuind la contextul global tensionat din prezent.

Mesajul liderului sârb vine într-un climat internațional marcat de multiple conflicte și tensiuni, în care interpretarea și aplicarea dreptului internațional sunt din nou subiect de dispută.