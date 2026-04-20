Primăria Bistrița mizează pe taxele din jocuri de noroc

Primăria Bistrița propune o direcție ce ridică semne de întrebare privind eliminarea sălilor de jocuri de noroc de pe raza municipiului. Administrația locală organizează marți, 21 aprilie, o dezbatere publică privind regulamentul de funcționare a jocurilor de noroc în oraș. Primarul Gabriel Lazany vorbește despre restricții mai dure, dar proiectul arată că operatorii pot continua fără probleme activitatea. Ei trebuie doar să plătească taxe consistente la bugetul local.

Concret, sălile de jocuri și agențiile de pariuri nu vor dispărea din oraș. În schimb, prin regulamentul propus, li se impun anumite condiții de funcționare: distanță de minimum 100 de metri față de școli, limitări privind reclamele luminoase și obligativitatea verificării vârstei clienților. În paralel, administrația locală introduce taxe anuale semnificative, calculate la metru pătrat. De exemplu, o sală de dimensiuni medii poate ajunge să plătească sute de mii de lei anual. Pentru agențiile de pariuri, taxa pornește de la 30.000 de lei pe an. Toate aceste sume vor merge direct în bugetul local. Sunt măsuri care, în esență, doar modul în care industria pacanelelor se prezintă în spațiul public.

Mesajul transmis pare unul clar: jocurile de noroc sunt binevenite în Bistrița, atât timp cât contribuie consistent financiar. În locul unei reduceri reale a fenomenului, regulamentul propune mai degrabă o „ordonare” a acestuia, însoțită de venituri importante pentru administrație.

Programul de funcționare va fi și el limitat în anumite zone: până la ora 22:00 în cartierele rezidențiale și până la miezul nopții în centrul istoric. Activitatea non-stop rămâne permisă în mall-uri și hoteluri.

Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local în 23 aprilie. Direcția propusă de aleșii locali este deja conturată. Practic jocurile de noroc nu vor fi eliminate, dar vor fi integrate într-un sistem fiscal avantajos pentru bugetul orașului.