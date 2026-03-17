Tragedie în comuna Averești: băiat de 16 ani suspectat că și-a omorât prietenul de 24 de ani

Un adolescent de 16 ani este suspectat că a comis o crimă șocantă în comuna Averești. Victima, un tânăr de 24 de ani, ar fi fost bătută mortal și apoi incendiată de agresor. Motivul atacului nu a fost încă stabilit.

Înainte de incident, cei doi petrecuseră câteva ore la un grătar organizat la casa tatălui adolescentului. După aceea, au plecat împreună spre magazinul din sat.

La un moment dat, tatăl băiatului a observat că fiul său și victima nu se mai întorceau și a pornit să îi caute. L-a găsit pe tânăr într-un șanț, la aproximativ 50 de metri de locuința sa.

În mod surprinzător, adolescentul s-ar fi oprit ulterior la o vecină pentru a-i cere să-i ghicească în cărți, după comiterea faptei. Ancheta este în curs, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele crimei.