Criză politică majoră: AUR cere suspendarea președintelui Nicușor Dan după eșecul negocierilor

Președintele AUR, George Simion, amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce negocierile de la Cotroceni au eșuat într-un blocaj politic total. Formațiunea de opoziție solicită oficial includerea sa în viitoarea formulă guvernamentală ca singură soluție de stabilitate, avertizând că va declanșa procedurile constituționale împotriva șefului statului dacă va fi ignorată.
Scena politică din România a intrat într-o fază de maximă instabilitate după eșecul răsunător al consultărilor de la Palatul Cotroceni. Pe fondul blocajului total dintre marile partide, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat un atac extrem de agresiv la adresa șefului statului. Liderul formațiunii, George Simion, a cerut imperativ cooptarea partidului său în viitorul Executiv, amenințând direct cu o criză constituțională de proporții.
„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează Nicușor Dan, el trebuie suspendat”, a fost mesajul incendiar publicat de George Simion pe pagina sa de Facebook.
Reacția liderului de opoziție vine în contextul în care, încă de la primele discuții de la începutul săptămânii, acesta a avertizat că formarea unei majorități parlamentare stabile este imposibilă fără implicarea AUR. Simion l-a acuzat pe președintele României că ignoră cu bună știință voința populară exprimată la urne.
Nicușor Dan acuză PNL de duplicitate și explică eșecul negocierilor
Avertismentul dur lansat de AUR a fost provocat de anunțul oficial al președintelui Nicușor Dan, care a confirmat public prăbușirea negocierilor din cauza unei schimbări bruște de poziție din partea liberalilor. Șeful statului spera ca formula agreată inițial să treacă rapid de votul Parlamentului, însă planurile de la Cotroceni au fost date complet peste cap.
Într-o postare publicată pe rețeaua X, președintele Nicușor Dan a explicat mecanismul blocajului:
„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția.”
Război total între partide: PSD rupe punțile și amenință cu alegeri anticipate
Anunțul președintelui a declanșat un adevărat taifun de reacții în rândul social-democraților. Reprezentanții PSD au reacționat dur în spațiul public, lansând acuzații grave la adresa președintelui PNL. „Ilie Bolojan își bate joc de România”, au transmis surse din tabăra social-democrată imediat după încheierea rundei de consultări.
Vicepremierul Sorin Grindeanu a ridicat miza conflictului, anunțând că PSD rupe definitiv negocierile pentru formarea cabinetului și nu se teme de o întoarcere la urne. Grindeanu i-a atacat frontal pe liderii de dreapta din PNL, USR și UDMR, susținând că aceștia blochează intenționat instalarea unui guvern legitim doar pentru a-și securiza funcțiile de conducere și privilegiile din aparatul de stat în perioada de interimat.
Cordonul sanitar din jurul AUR rămâne în picioare la Cotroceni
În ciuda presiunilor uriașe și a amenințărilor cu suspendarea venite din partea lui George Simion, este extrem de puțin probabil ca președintele Nicușor Dan să cedeze șantajului politic. Șeful statului a trasat de la bun început linii roșii foarte clare în privința arhitecturii guvernamentale.
Nicușor Dan a reiterat în repetate rânduri, pe parcursul acestei crize, că nu va accepta niciodată ca AUR să facă parte din Guvern și nici nu va desemna un premier a cărui supraviețuire să depindă de voturile acestei formațiuni. Argumentul principal al președintelui rămâne neschimbat: acesta refuză să valideze un partid pe care nu îl consideră a fi „pro-occidental”, lăsând România în fața unui blocaj politic fără ieșire diplomatică imediată.