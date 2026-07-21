Politica· 1 min citire

Întâlnire decisivă la Cotroceni pe legea salarizării, la ora 12:00 - SURSE

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat21 iul. 2026, 10:10
Sursărealitatea plus

O întâlnire decisivă pentru modificările ce ar trebui aduse legii salarizaăii are loc azi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, potrivitr surselor citate de Realitatea Plus.

Este vorba despre o discuție tehnică la care urma să participe cei doi oficiali care au gestionat Ministerul Muncii în perioada elaborării proiectului de lege: fostul ministru PSD Florin Manole și actualul interimar, Dragoș Pîslaru, indică sursele citate de Realitatea Plus.

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Este vorba despre discuții tehnice privind posibile modificări ce ar putea fi aduse proiectului, în contextul în care marile confederații sindicale și numeroase categorii profesionale au criticat actuala formă.

Potrivit unor estimări, în actuala formulă, legea salarizării ar face ca 60% dintre venituri să scadă sau, cel mult, să rămână la nivelul actual.

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