Negocieri cruciale pe tăierile salariale în sectoare bugetare. Premierul, sindicatele și patronatele discută săptămâna viitoare – SURSE

În plină austeritate, izbucnește un scandal uriaș pe tema veniturilor românilor! Coaliția a discutat despre o posibilă tăiere a salariilor cu 10%, iar sindicatele au transmis deja scrisori deschise către ministerele Muncii și Sănătății, prin care cer măsuri urgente pentru a evita acest lucru în domeniile cheie.

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