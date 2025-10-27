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Politica· 1 min citire
REVOLTĂ DUPĂ CE USERIȘTII AU FOST PREZENȚI LA SFINȚIREA CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI
REVOLTĂ DUPĂ CE USERIȘTII AU FOST PREZENȚI LA SFINȚIREA CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI
Un lider PSD îi acuză de fățărnicie pe USR-iști
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