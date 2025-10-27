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REVOLTĂ DUPĂ CE USERIȘTII AU FOST PREZENȚI LA SFINȚIREA CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI

REVOLTĂ DUPĂ CE USERIȘTII AU FOST PREZENȚI LA SFINȚIREA CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI

REVOLTĂ DUPĂ CE USERIȘTII AU FOST PREZENȚI LA SFINȚIREA CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 27 oct. 2025, 12:18

Un lider PSD îi acuză de fățărnicie pe USR-iști

Scandal uriaș după evenimentul sfânt de la Catedrala Mântuirii Neamului. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a răbufnit după ce a văzut că politicienii USR din actualul Guvern au fost prezenți la sfințirea Catedralei Naționale.

Potrivit acestuia, cu ani în urmă, chiar la începutul construcției, aceștia susțineau că primăriile din București nu ar trebui să dea bani sau să finanțeze construcția acestui edificiu unic în lume.

„Oare om fi uitat cum își rupeau camășile de pe ei useriștii să nu facem catedrala? Acum apar în primele rânduri zâmbitori și mândri că avem această bijuterie...", a scris Daniel Zamfir, pe Facebook.

SURSA: realitatea.net

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