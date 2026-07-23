Marile confederații sindicale cer retragerea Legii salarizării și reluarea reformei de la zero: „Guvernul trebuie să înceteze cu această intoxicare”

Publicat 23 iul. 2026, 14:21 Sursă Realitatea PLUS

Cele cinci mari confederații sindicale din România cer retragerea de urgență a proiectului Legii salarizării în sectorul public. Sindicatele anunță că nu vor mai participa la nicio consultare privind actuala formă a proiectului și solicită ca reforma să fie reluată de la zero, după instalarea unui Guvern cu puteri depline, conform Realitatea PLUS.

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