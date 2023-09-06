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Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturi la US Open

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturi la US Open

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturi la US Open

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 6 sept. 2023, 08:07

Sorana Cîrstea a fost învinsă în sferturi la US Open de Karolina Muchova

Sorana Cîrstea (30 WTA, cs 30) s-a oprit în sferturi la US Open, fiind învinsă de jucătoarea cehă Karolina Muchova (10 WTA, cs 10).

Partida a durat 89 de minute, iar cehoaica s-a impus cu 6-0, 6-3. Ea a dominat prima parte a setului de debut, distanțându-se la 4-0. A urmat cel mai lung game, care a durat puțin peste 18 minute, în care Cîrstea a ratat 9 mingi de break.

În următorul și-a pierdut serviciul, după care Muchova a convertit în punct prima minge de set.

Partea a doua a confruntării a arătat o Sorana Cîrstea mai hotărâtă, punând 2-0 în dreptul ei. Muchova a egalat, românca a preluat din nou conducerea, dar din acel moment și până la final nu a mai câștigat niciun game.

A fost a doua prezență pentru Cîrstea în sferturile unui turneu de Mare Șlem, după ce în 2009 era învinsă în sferturi la Roland Garros de australianca Samantha Stosur cu 1-6, 3-6.

Muchova o va avea adversară în semifinale pe jucătoarea americană Cori Gauff (6 WTA, cs 6), care a trecut în sferturi de Jelena Ostapenko (20 WTA, cs 20) cu 6-0, 6-2.

Pentru semifinala de pe jumătatea inferioară a tabloului se vor lupta, azi, cehoaica Marketa Vondroušová (9 WTA, cs 9) și americanca Madison Keys (17 WTA, cs 17) de la ora 19:00, respectiv, Qinwen Zheng (Chn, 23 WTA, cs 23) și Aryna Sabalenka (Blr, 2 WTA, cs 2) de la 2:00.



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