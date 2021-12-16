Ministrul Muncii dă asigurări: „În ianuarie, cei cu pensie sub 1.600 de lei vor primi și ajutorul de 1.200 de lei”

Budăi spune că cei care au pensia sub 1.600 de lei vor primi și acel ajutor de 1.200 de lei
Marius Budăi spune că cei care au pensia sub 1.600 de lei vor primi și acel ajutor de 1.200 de lei. Ministrul a declarat, la emisiunea „Culisele Statului Paralel” că aceste cheltuieli sunt cuprinse deja în bugetul pe 2022, alături de creșteri de alocații și ajutoare pentru persoane cu diazabilități.
„Prima Ordonanță e cea semnată cu Gabriela Firea pentru ajutorul copiiilor cu dizabilități între 0-3 ani și 2-18 ani, care vor fi majorate la 600 de lei. De asemenea, va crește și alocație pentru cei între 2 și 18 ani la 243 de lei. Nu aș vrea să avansez un termen de care să nu ne putem ține, iar când voi acele date clare le voi comunica. Am instituit a 13-a indemnizație pentru cei cu dizabilități, ce va fI acordată În ianurie. Chiar dacă nu e o sumă mare, dacă nu era PSD la guvernare nu cred că vorbeam de vreo creștere. Prezența PSD în acest guvern înseamnă că luptăm pentru bunăstarea românilor. De asemenea, vem majorarea pensiei minime la 1.000 de lei, iar punctul de pensie va ajunge la 1.586 de lei. Este baza construcției bugetare pentru 2022. Mai greu a fost să ținem pe loc tipărirea cupoanelor de pensie, până vom tipări și această ordonanță. În ianuarie, oamenii vor primi și acel ajutor, odată cu pensia. Sper ca cel mai târziu luni va fi pe ordinea de zi a guvernului. O majorare mai mare, doar a pensiilor mici, este necontituțională, pentru că lovim în contributivitate. Atunci a trebuit să găsim elemente conexe.
Acest ajutor trebuia aplicat celor cu pensii mici. Deci, cei care au până la 1.600 de lei, vor avea 2.200 de lei în ianuarie. Nu i-am îmbogățit pe bătrânii noștri, ci vrem să nu-i facem vulenarbili în fața scumpirilor.
Suntem în situația în care nu putem discuta de majorări ulterioare, fără a discuta și negocia cu Comsia Europeană”, a declarat Marius Budăi în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.
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Sursa: Realitatea Din PSD